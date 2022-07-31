Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадників

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Олександр Вілкул, фото: «Новинарня»
Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадниківhttps://racurs.ua/ua/n173240-vilkul-poobicyav-vynagorodu-za-informaciu-pro-zradnykiv.htmlРакурс
Олександр Вілкул, очільник Криворізької військової адміністрації, пообіцяв сплачувати винагороду за зрадників.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 31 липня, у його Telegram-каналі.
Якщо надана інформація допоможе затримати зловмисників, Вілкул гарантує такі виплати:
- 50 тис. грн за затримання шпигуна;
- 10 тис. грн в разі агітатора за «русский мир» (Вілкул наголошує на необхідності наявності підтверджень, краще аудіо- або відеофіксації).
Відповідну інформацію населення може повідомити в такий спосіб:
- за телефоном 067−563−02−63 у будь-якому з месенджерів — Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;
- електронним листом на адресу krviddil. ssu@gmail.com.
На жаль, є ті, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і мешкають поряд з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники, — наголошує Вілкул.
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