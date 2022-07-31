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Ракурс
Олександр Вілкул, фото: «Новинарня»

Вілкул пообіцяв винагороду за інформацію про зрадників

31 лип 2022, 14:03
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Олександр Вілкул, очільник Криворізької військової адміністрації, пообіцяв сплачувати винагороду за зрадників.





Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 31 липня, у його Telegram-каналі.

Якщо надана інформація допоможе затримати зловмисників, Вілкул гарантує такі виплати:

  • 50 тис. грн за затримання шпигуна;
  • 10 тис. грн в разі агітатора за «русский мир» (Вілкул наголошує на необхідності наявності підтверджень, краще аудіо- або відеофіксації).

Відповідну інформацію населення може повідомити в такий спосіб:

  • за телефоном 067−563−02−63 у будь-якому з месенджерів — Viber, WhatsApp, Telegram, Signal;
  • електронним листом на адресу krviddil. ssu@gmail.com.

На жаль, є ті, хто підло працює на окупантів. Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і мешкають поряд з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше за ворогів, це зрадники, — наголошує Вілкул.

Джерело: Ракурс


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