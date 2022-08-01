Антибиотики с 1 августа можно купить по электронному рецепту. Объясняем процедуру

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Антибіотики з 1 серпня можна купити за електронним рецептом.

Міністерство охорони здоров’я інформує, що рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні. Просто з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент — електронний рецепт.

Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з Електронної системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт, — наголошують у відомстві.

У МОЗ розповіли: важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми — антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків.

Зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Щоб отримати рецепт на антибіотик, потрібно: