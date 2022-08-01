Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Антибиотики с 1 августа можно купить по электронному рецепту. Объясняем процедуру

Антибиотики с 1 августа можно купить по электронному рецепту. Объясняем процедуру

1 авг 2022, 11:05
999

Антибіотики з 1 серпня можна купити за електронним рецептом.





Міністерство охорони здоров’я інформує, що рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні. Просто з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент — електронний рецепт.

Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з Електронної системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт, — наголошують у відомстві.

У МОЗ розповіли: важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми — антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків.

Зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Щоб отримати рецепт на антибіотик, потрібно:

  • звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна;
  • після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення;
  • якщо заклад не працює з ЕСОЗ — лікар випише пацієнту паперовий рецепт;
  • пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров