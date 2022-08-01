Антибиотики с 1 августа можно купить по электронному рецепту. Объясняем процедуруhttps://racurs.ua/n173265-antibiotiki-s-1-avgusta-mojno-kupit-po-elektronnomu-receptu-obyasnyaem-proceduru.htmlРакурс
Антибіотики з 1 серпня можна купити за електронним рецептом.
Міністерство охорони здоров’я інформує, що рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні. Просто з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент — електронний рецепт.
Тобто якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з Електронної системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт, — наголошують у відомстві.
У МОЗ розповіли: важливо, аби саме лікар зробив призначення, оскільки недоцільне та неправильне вживання антибіотиків може не тільки зашкодити людині, але й стимулює розвиток глобальної проблеми — антибіотикорезистентності, внаслідок чого бактерії набувають стійкості до антибіотиків.
Зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними, — йдеться у повідомленні МОЗ.
Щоб отримати рецепт на антибіотик, потрібно:
- звернутися на прийом до лікаря. Це може бути лікар як первинної медичної допомоги, так і лікар спеціаліст. Декларація для цього не потрібна;
- після огляду лікар за необхідності випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку, яка містить усю інформацію про призначення;
- якщо заклад не працює з ЕСОЗ — лікар випише пацієнту паперовий рецепт;
- пацієнт може придбати антибіотик за рецептом у будь-якій аптеці. Для цього достатньо предʼявити інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.