Януковичам и их адвокатам разрешили затягивать ознакомление с материалами дела о "Межигорья"

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Ракурс

Антикорупційний суд не захотів обмежувати Януковичам та їх адвокатам строк ознайомлення з матеріалами справи про «Межигір'я».

Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров не став обмежувати захисту строк ознайомлення із матеріалами справи про привласнення резиденції «Межигір'я», повідомляє 1 серпня Центр протидії корупції (ЦПК).

Підозрюваними у цій справі є колишній президент України Віктор Янукович та його син Олександр.

Хоча у цій справі все вказує на системне затягування сторони захисту, адже про завершення розслідування НАБУ і САП повідомили ще у грудні 2021 року, за сім місяців захист так і не зміг ознайомитися із матеріалами справи, — розповіли в ЦПК.

За цей час у Януковичів тричі змінювалися адвокати. Спершу їх захищали адвоктати об'єднання AVERLEX, але наприкінці квітня їх договір з клієнтами припинив свою дію.

Далі Януковичам призначили безоплатних захисників Іщенка і Щетніцького. Останні декілька разів приходили до НАБУ, щоб знайомитися зі справою, але потім їх повноваження припинили.

Виявилося, що Олександр Янукович ще 24 січня підписав договір з адвокатом Тесленком, який наразі ознайомився зі 146 томами справи (всього 151). Януковича-старшого ж тепер захищає адвокат Сініченко, який надав суду договір від 20 липня 2022 року. Щоправда, укладений він не із самим Януковичем, а з адвокатським об'єднанням Байдика О.А. (яке нібито діє в інтересах Януковича).

Найцікавіше те, що нові адвокати Януковичів нібито підтримують контакт зі своїми клієнтами. Хоч нагадаємо, що у березні ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляли про плани кремля зробити Віктора Януковича «новим президентом України», — йдеться у повідомленні ЦПК.

У Центрі наголошують, що відмова суду у задоволенні клопотання не позбавляє НАБУ права повторно його подати, якщо нові захисники затягуватимуть процес.

Історія питання

29 грудня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою експрезидента України та його сина у заволодінні резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем. Правоохоронці готують обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду.

Дії Януковича-старшого кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах), ч. 3 ст. 209 (легалізація або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі), ч. 5 ст. 368 КК України (незаконне збагачення), його сина — за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація або відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

29 грудня 2021 року стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, протягом 2002−2013 експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я», а також будинком № 123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці. Вказані об'єкти за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).