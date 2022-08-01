путин спасает свои войска на юге — оккупанты установили отражатели вдоль Антоновского моста (ФОТО)

https://racurs.ua/n173263-putin-spasaet-svoi-voyska-na-uge-okkupanty-ustanovili-otrajateli-vdol-antonovskogo-mosta-foto.html

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Російсько-окупаційні війська встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського мосту, що веде до Херсона. У такий спосіб вони хочуть уберегтися від ракетних ударів з боку ЗСУ.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на супутникові знімки.

Супутникові знімки показали, що російські війська вирили траншеї біля Антонівського мосту (на правому березі річки Дніпро) і встановили радіолокаційні відбивачі вздовж Антонівського автомобільного та залізничного мостів, щоб запобігти українським ракетним ударам, — йдеться в повідомленні.

В ISW додали, що, судячи з кадрів в соціальних мережах, російські війська також намагаються відремонтувати міст.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що окупанти працюють без розрахунків навантаження та інженерних планів, просто накриваючи плитами пошкоджені ділянки.

Тим часом російські окупанти організували переправу через Дніпро замість Антонівського мосту.

Цивільні при цьому використовуються рашистами як живий щит. РосЗМІ показали, як працює поромна переправа біля Антонівського мосту під Херсоном, який не функціонує після удару ЗСУ з HIMARS.

Військові машини з написами «Z» перевозять поруч із цивільними авто на українських номерах, ймовірно, щоб знову «прикритися» мирними жителями.