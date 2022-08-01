11 рашистов взяли в плен украинские морпехи на Херсонщине

11 рашистов взяли в плен украинские морпехи на Херсонщинеhttps://racurs.ua/n173278-11-rashistov-vzyali-v-plen-ukrainskie-morpehi-na-hersonschine.htmlРакурс
Українські морпіхи ВМС ЗСУ під час контрнаступу на Херсонщині минулої доби взяли в полон 11 загарбників.
Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Командування морської піхоти.
Серед захоплених у полон рашистів:
- офіцер;
- прапорщик;
- дев’ять мобілізованих з так званої днр.
Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів, — наголошується в повідомленні.
Крім того, протягом минулої доби підрозділи артилерії ВМС знищили ворожу БМП, понад 20 загарбників було ліквідовано чи поранено.
Нагадаємо, незалежна група дослідників OSINT вважає, що полонені українські військові, яких утримували у колонії в окупованій Оленівці Донецької області, могли бути вбитими ще до вибуху, яких пролунав у будівлі. Про це свідчать супутникові знімки.