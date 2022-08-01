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Морпехи взяли в плен ряд рашистов, фото: ТСН

11 рашистов взяли в плен украинские морпехи на Херсонщине

1 авг 2022, 15:59
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Українські морпіхи ВМС ЗСУ під час контрнаступу на Херсонщині минулої доби взяли в полон 11 загарбників.





Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук Командування морської піхоти.

Серед захоплених у полон рашистів:

  • офіцер;
  • прапорщик;
  • дев’ять мобілізованих з так званої днр.

Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів, — наголошується в повідомленні.

Крім того, протягом минулої доби підрозділи артилерії ВМС знищили ворожу БМП, понад 20 загарбників було ліквідовано чи поранено.

Українські військові здійснили контрнаступ на Херсонщині, фото: Командування морської піхоти

Нагадаємо, незалежна група дослідників OSINT вважає, що полонені українські військові, яких утримували у колонії в окупованій Оленівці Донецької області, могли бути вбитими ще до вибуху, яких пролунав у будівлі. Про це свідчать супутникові знімки.

Источник: Ракурс


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