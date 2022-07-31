рф могла заранее казнить пленных военных. Фото: Bellingcat

https://racurs.ua/n173256-plennye-mogli-byt-ubity-do-vzryva-bellingcat-o-prestuplenii-v-olenovke.html

Ракурс

Вибух у колонії на території окупованої Оленівки міг бути просто прикриттям для воєнних злочинів росії.

Незалежні OSINT-дослідники провели свій аналіз опублікованих в мережі супутникових знімків території Оленівської колонії, де були страчені, попередньо, понад 50 військовополонених, і дійшли нових висновків. На фото фахівці помітили свіжі могили, які могли бути вириті до вибуху у виправному закладі. Про це заявив Олександр Олівер, повідомляє Bellingcat.

Старі кадри показують, що військовополонені були розміщені в головному тюремному блоці далеко від зруйнованої будівлі, яка, мабуть, знаходиться за межами внутрішнього периметра. Фахівці вважають, що росіяни могли вирити ці могили за тиждень до вибуху.

Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, — вважає Олівер.

За його інформацією, в таборах для військовополонених можуть бути вириті могили, але конкретно цей випадок говорить про справжні наміри окупантів стратити бійців.

Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну, — написав дослідник.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що російська федерація не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих полонених українських військових в Оленівці. Крім того, окупанти відмовляються пропустити на територію колонії представників Міжнародного комітету Червоного хреста.