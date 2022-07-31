рф не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих у колонії. Фото: Фокус

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російська федерація не відповідає на вимогу повернути тіла вбитих полонених українських військових в Оленівці.

Зараз вся міжнародна спільнота має зреагувати на злочин росії в Оленівці на окупованому Донбасі та ухвалити рішення, які зупинять країну-агресора та її терористичні дії. Про це 31 липня віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук повідомила під час брифінгу в Кременчуці.

За це має бути покарання персональне. Вимагаємо, щоб росію визнали державою-спонсором тероризму. Це міжнародний злочин. Після повернення тіл. Омбудсмен зробив заяву, ми як уповноважені теж запити зробили. Поки відповіді від росії немає, — заявила Верещук і додала, що зараз цивілізація перебуває під загрозою.

Крім того, Reuters повідомляє, що Міжнародний комітет Червоного хреста досі не отримав дозволу на доступ до колонії в окупованій Оленівці.

Нагадаємо, 29 липня росіяни заявили про нібито здійснений обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені. Воєнні злочинці повідомляли про 53 загиблих полонених.

Перехоплення розмов військових рф СБУ показало, що «обстріл» Оленівської колонії, де утримували полонених українських військових, вчинили самі окупанти. Фахівці також з’ясували, що пошкодження в колонії не притаманні для РСЗВ HIMARS, про обстріл з яких заявляв ворог.

Джерело: Reuters