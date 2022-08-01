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Рашисты на Херсонщине сбегают с поля боя, фото: «Донбасс – Комментарии»
Рашисты на Херсонщине переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать с поля боя — ОВАhttps://racurs.ua/n173282-rashisty-na-hersonschine-pereodevautsya-v-grajdanskuu-odejdu-chtoby-sbejat-s-polya-boya-ova.htmlРакурс
Рашисти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини переодягаються у цивільний одяг, щоб утекти з поля бою.
Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що в Херсоні вже тиждень перекрито рух пошкодженим Антонівським мостом через Дніпро.
Окупанти намагаються його відремонтувати, але ремонтні роботи йдуть з великими погрішностями та не відповідають стандартам будівництва. Тому користуватися мостом дуже небезпечно, — наголошують в ОВА.
Нагадаємо, вчора, 31 липня, в ході контрнаступу на Херсонщині українські морпіхи взяли в полон 11 рашистів.
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