Рашисты на Херсонщине сбегают с поля боя, фото: «Донбасс – Комментарии»

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Рашисти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини переодягаються у цивільний одяг, щоб утекти з поля бою.

Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що в Херсоні вже тиждень перекрито рух пошкодженим Антонівським мостом через Дніпро.

Окупанти намагаються його відремонтувати, але ремонтні роботи йдуть з великими погрішностями та не відповідають стандартам будівництва. Тому користуватися мостом дуже небезпечно, — наголошують в ОВА.

Нагадаємо, вчора, 31 липня, в ході контрнаступу на Херсонщині українські морпіхи взяли в полон 11 рашистів.