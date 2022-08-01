Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти на Херсонщині тікають з поля бою, фото: «Донбасс – Комментарии»

Рашисти на Херсонщині переодягаються в цивільний одяг, щоб втекти з поля бою — ОВА

1 сер 2022, 18:08
999

Рашисти на тимчасово окупованих територіях Херсонщини переодягаються у цивільний одяг, щоб утекти з поля бою.





Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що в Херсоні вже тиждень перекрито рух пошкодженим Антонівським мостом через Дніпро.

Окупанти намагаються його відремонтувати, але ремонтні роботи йдуть з великими погрішностями та не відповідають стандартам будівництва. Тому користуватися мостом дуже небезпечно, — наголошують в ОВА.

Нагадаємо, вчора, 31 липня, в ході контрнаступу на Херсонщині українські морпіхи взяли в полон 11 рашистів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів