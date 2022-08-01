Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173281-demilitaryzaciu-rosiyskoyi-tungusky-pokazala-nacgvardiya-video.html

Ракурс

На Харківщині захисники України «демілітаризували» російський зенітний комплекс «Тунгуска».

Відповідне відео сьогодні, 1 серпня, опубліковане на сторінці Нацгвардії в соціальній мережі Фейсбук.

Аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска», — зазначається в описі відео. — Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи.

«Тунгуска» — це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.