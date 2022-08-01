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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

«Демілітаризацію» російської «Тунгуски» показала Нацгвардія (ВІДЕО)

1 сер 2022, 17:37
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На Харківщині захисники України «демілітаризували» російський зенітний комплекс «Тунгуска».





Відповідне відео сьогодні, 1 серпня, опубліковане на сторінці Нацгвардії в соціальній мережі Фейсбук.

Аеророзвідка Національної гвардії України спільно з артилеристами Збройних сил України виявили та знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Тунгуска», — зазначається в описі відео. — Нацгвардійці також здійснювали корегування вогню артилерії Збройних сил України та фіксацію результатів бойової роботи.

«Тунгуска» — це радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначена для протиповітряної оборони механізованих та танкових частин на марші й на всіх стадіях бою.

Українські захисники щодня успішно перетворюють на металобрухт бойову техніку російських загарбників, — наголошують у Нацгвардії.

Джерело: Ракурс


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