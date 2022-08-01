рашисты используют мобильные развлечения для сбора данных

https://racurs.ua/n173284-rossiya-ispolzuet-mobilnye-igry-dlya-sbora-dannyh-v-ukraine-gur.html

Ракурс

росія використовує мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні.

Через російські застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об'єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам. Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті, — наголошують у відомстві.

Тож для безпечного користування онлайн-застосунками рекомендується завантажувати їх лише з офіційних джерел — Apple App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery тощо. Також слід перевіряти усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів тощо.