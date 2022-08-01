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рашисти використовують мобільні розваги для збору даних

росія використовує мобільні ігри для збору даних в Україні — ГУР

1 сер 2022, 19:22
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росія використовує мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні.





Через російські застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об'єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам. Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті, — наголошують у відомстві.

Тож для безпечного користування онлайн-застосунками рекомендується завантажувати їх лише з офіційних джерел — Apple App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery тощо. Також слід перевіряти усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів тощо.

Джерело: Ракурс


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