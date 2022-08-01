Військові закликають евакуюватися з небезпечних районів півдня України

Військові радять виїхати з небезпечних районів

https://racurs.ua/ua/n173283-viyskovi-zaklykaut-evakuuvatysya-z-nebezpechnyh-rayoniv-pivdnya-ukrayiny.html

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Військові рекомендують евакуюватися жителям Херсонщини та небезпечних районів Миколаївщини.

Зокрема, у Херсонській області є «дорога життя» в напрямку Запоріжжя. Про це під час брифінгу заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Евакуація з Херсонщини продовжується. Звісно, з окупантами погодження нема, як і ніяких спеціальних коридорів. Але поки що ми маємо невеличку дорогу життя в напрямку Запоріжжя, — зазначає Гуменюк. — Машини потроху все ж таки виїжджають. Є також варіант евакуюватися через тимчасово окупований Крим, якщо ситуація критична для життя в зонах ураження та на окупованій території.

З Миколаївщини Гуменюк також рекомендує евакуюватися, якщо є загроза життю.

Ми рекомендуємо місцевому населенню евакуюватися, якщо є така можливість — звісно, це збереже життя. Роботу щодо евакуації проводить і місце влада, — наголосила вона.

Гуменюк наголошує, що ЗСУ продовжують просування. На її думку, найближчим часом українським військовим вдасться на півдні відсунути ворога настільки, щоб обстріли, які ворог завдає по інфраструктурі Миколаєва, припинилися.

Звітуємо щодня про знищені і РСЗВ, і, зокрема, батареї С-300. На минулому тижні була знищена одна з тих, що наносили удари по Миколаєву, — зазначила Гуменюк.

Джерело: «Укрінформ»