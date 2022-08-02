США ликвидировали соратника бен Ладена – что известно об аз-Завахири и как его выследили в Кабуле

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Ракурс

США ліквідували лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі в Афганістані.

Удар завдали з безпілотника. Про ліквідацію терориста у ніч на 2 серпня повідомив у зверненні до нації президент США Джо Байден.

Це перший удар США по цілі в Афганістані після виведення звідти американських військ вік тому.

Аз-Завахірі називали наступником бен Ладена. Він був організатором теракту 9/11. У 2001 році Інтерпол видав ордер на його арешт. Інформацію про його місцеперебування оцінювали в 25 млн дол.

Правосуддя відбулося, і цього лідера терористів більше немає, — заявив Байден. Саудівська Аравія привітала повідомлення президента США про вбивство лідера Аль-Каїди Аймана аз-Завахірі, повідомила CNN із посиланням на заяву МЗС країни. Аз-Завахірі є одним із лідерів терористів, які керували операціями в США та Саудівській Аравії. Аз-Завахірі планував терористичні операції, в результаті яких загинули тисячі невинних людей, включаючи саудівців, — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

Хто такий аз-Завахарі і як його США його вбили Удар американського безпілотника вбив Аймана аз-Завахрі, ключового учасника терактів 11 вересня 2001 року, який став лідером Аль-Каїди після смерті Усами бін Ладена, у міському безпечному будинку в Афганістані,

Удар, завданий рано-вранці в центрі Кабула у вихідні, завершив 21-річне полювання за єгипетським радикалом, який, як ніхто інший, окрім бен Ладена, вважався відповідальним за саму смертоносну іноземну атаку на Сполучені Штати в сучасну епоху і ніколи не відмовлявся від нападу на американців, пише у реакції на удар в Кабулі The New York Times.

Байден у семихвилинному зверненні, яке прозвучало по національному телебаченню з Білого дому, сказав: Неважливо, скільки часу знадобиться, неважливо, де ви ховаєтеся, — додав він, — якщо ви становите загрозу для нашого народу, Сполучені Штати знайдуть вас і знищать.

Американські спецслужби вистежили аз-Завахрі в Кабулі на початку цього року, а потім витратили місяці на те, щоб встановити, що це дійсно він ховається в будинку в багатолюдному районі афганської столиці. Після отримання дозволу від Байдена тиждень тому американські війська випустили дві ракети Hellfire і вбили аз-Завахрі на балконі будинку, не вбивши нікого іншого, включаючи членів його сім’ї, які проживають там, або цивільних осіб, які знаходяться поблизу, повідомили американські офіційні особи. За словами одного американського аналітика, будинок, за яким було завдано удару, належав одному з помічників Сіраджуддіна Хаккані, високопосадовця в уряді Талібану, який, за словами американських чиновників, близький до високопосадовців Каїди. Удару було завдано о 9.48 вечора в суботу за часом Східного узбережжя або о 6.18 ранку в неділю за кабульським часом, повідомили офіційні особи. Довгий час вважалося, що аль-Завахрі жив у Пакистані. Те, що його було вбито в Кабулі, свідчить не лише про проникний кордон між двома країнами, а й про те, що «Аль-Каїда» протягом десятиліть використовувала приміщення, будинки, будівлі та комплекси на території обох країн, сказав представник США. І на відміну від спокійного міста Абботтабад, Пакистан, де бен Ладен був убитий в результаті рейду спецназу в 2011 році, його наступник, очевидно, провів останні тижні свого життя прямо в столиці Афганістану. На початку 2022 року американська розвідка дізналася, що дружина, дочка та онуки аль-Завахрі переїхали до будинку в Кабулі, повідомив журналістам високопосадовець адміністрації під час телефонної конференції у понеділок увечері відповідно до правил Білого дому, що передбачають анонімність. Чиновник сказав, що сім’я використала давні методи роботи терористів, спрямовані на те, щоб ніхто не зміг їх переслідувати. Проте, сказав чиновник, американські спецслужби все більше переконувалися в тому, що аль-Завахрі також перебував у будинку. Як і у випадку з бен Ладеном, співробітники спецслужб використали різні джерела та методи, щоб скласти так звану схему життя, яка підтверджувала його присутність, сказав чиновник. Як тільки аль-Завахрі прибув на місце, американські чиновники не знали, що він йшов, і протягом тривалого часу спостерігали його на балконі, де його зрештою було вбито. Два високопоставлені помічники Байдена — Джонатан Файнер, його заступник радника з національної безпеки, і Елізабет Шервуд-Рендалл, його радник з національної безпеки — були вперше поінформовані про розвіддані у квітні. Пізніше було залучено інших офіційних осіб, включаючи Джейка Саллівана, радника з національної безпеки, який провів брифінг для президента. За словами чиновника, який проводив брифінг для журналістів, до ситуаційної кімнати для вивчення Байденом принесли макет будинку. Президент запитав про погоду, особливості будівлі та ймовірні жертви серед цивільного населення, перш ніж тиждень тому дозволив американським силам стріляти, коли представиться можливість, сказав чиновник. Він не уточнив, яке відомство завдало удару. Три інші американські чиновники, з якими вдалося зв’язатися в понеділок, сказали, що удару завдали не Міністерство оборони і не Центральне командування США, яке відповідає за Афганістан, залишаючи відкритою можливість того, що удару було завдано ЦРУ. Джей Тодд Бреассил, виконуючий обов’язки прес-секретаря Пентагону, відмовився від коментарів.

Як удар вплине на політику у США Смерть одного з найзапекліших ворогів Америки після довгих і шалених пошуків стала великою перемогою для Байдена в період внутрішньополітичних проблем. Але вона відразу викликала питання про присутність лідера терористів в Афганістані через рік після того, як Байден вивів усі американські війська, розчистивши шлях талібам для відновлення контролю над країною. Аз-Завахрі повернувся до Афганістану на початку цього року, очевидно, вважаючи, що там він буде в безпеці, повідомили офіційні особи.

Успіх у вистеженні та вбивстві аль-Завахрі без присутності американських військ на землі підкріпить аргумент Байдена про те, що Сполучені Штати все ще можуть вести війну проти терористичних організацій без масштабного розгортання наземних сил, яке було характерно для перших двох десятиліть після 11 вересня.

Однак інформація про те, що аль-Завахрі знайшов притулок в Афганістані, незважаючи на те, що таліби зобов’язалися в рамках угоди, вперше укладеної президентом Дональдом Трампом, не надавати «Аль-Каїді» притулку для скоєння нових нападів на американців, миттєво підриває одну з передумов виведення американських військ.

Американський чиновник назвав присутність аль-Завахрі «явним порушенням» угоди, але було неясно, які дії, якщо такі будуть, здійснить Байден проти Талібану в результаті.

Аль-Завахрі, якого часто бачили сидячим поряд з бен Ладеном з сивою бородою і лютим похмурим поглядом, ніколи не домагався такої ж світової популярності, але його вважали інтелектуальною силою «Аль-Каїди». Ісламіст єгипетського походження, який був засуджений за змову у вбивстві президента Анвара ель-Садата у 1981 році, він пізніше об'єднав свою організацію «Єгипетський ісламський джихад» з організацією бен Ладена, щоб розширити сферу її впливу.

Будучи організованим та освіченим однодумцем бен Ладена, аз-Завахрі прагнув об'єднати ісламістські групи у ширший джихад, щоб вбивати американців скрізь, де вони є, а не лише на Близькому Сході, і деякі експерти з боротьби з тероризмом вважають, що він несе навіть більшу відповідальність за напади на Сполучені Штати, ніж Бен Ладен.

Удар, внаслідок якого було вбито лідера «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахрі, є великим успіхом зусиль США щодо боротьби з тероризмом. Це результат незліченних годин збору розвідданих протягом багатьох років, — сказав Мік Малрой, колишній співробітник ЦРУ і високопосадовець Пентагону. — Скоріш за все, він вважав, що ми ніколи не зможемо його вистежити. Але він помилявся.

У заяві Талібану засуджується операція і йдеться, що удару було завдано по житловому будинку в районі Шерпур у Кабулі, багатому районі в центрі міста, який часто відвідують чиновники з уряду Талібану. Представники Талібану вважають, що Дохінська угода, в якій викладено умови виведення американських військ з Афганістану, забороняє американські удари, що заперечують офіційні особи США.

Удар став важливим досягненням для Байдена, чия непопулярність в опитуваннях поставила під загрозу шанси його партії на проміжних виборах цієї осені і спонукала колег-демократів закликати його дозволити комусь іншому балотуватися в 2024 році. Але такі успіхи на полі бою приносили мало політичного зиску його попередникам. Успішні рейди, в ході яких було вбито главу «Ісламської держави» і високопоставленого іранського командира, не призвели до значних змін для пана Трампа, і навіть рейд, в ході якого було вбито бен Ладена, призвів лише до тимчасового стрибка в опитуваннях для президента Бараку Обами.

Упродовж кількох місяців після виведення військ США з Афганістану американські військові та дипломатичні чиновники обговорювали із союзниками, куди передислокувати американські сили для завдання ударів по цінних цілях в Афганістані. Ця так звана загоризонтна стратегія все ще перебуває у зародковому стані, і переговори про розміщення сил у сусідніх Таджикистані, Казахстані та Узбекистані йдуть повільно.

Коли Сполучені Штати евакуювали людей з Афганістану, внаслідок удару безпілотника на поганій інформації в Кабулі загинули 10 цивільних осіб. Сполучені Штати спочатку не визнали помилку, зробивши це лише після повідомлення ЗМІ. З того часу Пентагон і адміністрація Байдена почали вживати більше запобіжних заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення при завданні ударів.

Навіть не маючи довколишніх баз, Сполучені Штати мають достатній потенціал для відправлення безпілотних дронів, а також пілотованих штурмовиків на відстань удару від Афганістану з наземних баз, розташованих у Перській затоці, Індійському океані і навіть у Сполучених Штатах.

За словами аналітика, фотографії удару, розміщені в соціальних мережах, дозволяють припустити, що удару було завдано ракетою Hellfire, оснащеної довгими лезами, націленими на поразку цілей кінетичною енергією, щоб мінімізувати велику супутню шкоду.

Наразі уряд США переглядає свою політику щодо ударів безпілотників по терористичним об'єктам. В той час, як військові зазвичай проводять удари у встановлених зонах воєнних дій, ЦРУ проводить операції в районах, де Сполучені Штати хочуть зберегти таємність своїх дій.

Як це вплине на терористів у світі За словами чиновників, після харизматичного бен Ладена пан аль-Завахрі був компетентним, але невтішним лідером, якому вдавалося утримувати разом розрізнені глобальні філії угруповання, навіть коли філії в Ємені та Сахельському регіоні Західної Африки виявляли більше незалежності та влади.

За словами експертів у боротьбі з тероризмом, смерть пана аль-Завахрі, швидше за все, не вплине на повсякденні операції «франшіз».

Завахрі був набагато важливішим для «Аль-Каїди» у стратегічному, ніж у тактичному плані, — сказав Колін Кларк, аналітик боротьби з тероризмом у Soufan Group, консалтингової компанії з питань безпеки, розташованої в Нью-Йорку. Він вів групу через неспокійні часи, включаючи «арабську весну» і підйом «Ісламської держави», він підтримував організацію на плаву, а її філії та франчайзингові групи, як і раніше, отримували від нього стратегічне керівництво, хоча згодом вони стали більш автономними та реагували на місцеві та регіональні події, а чи не на глобальні".

За словами Кларка, протягом року після захоплення Афганістану талібами пан аз-Завахрі набагато активніше випускав відеоролики. У травні лідер «Аль-Каїди» випустив відео, в якому говорив про важливість джихаду у Кашмірі.

Смерть аз-Завахрі позбавила терористичну організацію одного з останніх засновників, які залишилися живими, і, швидше за все, викличе запеклу боротьбу між молодими лідерами «Аль-Каїди» за право очолити терористичну групу.