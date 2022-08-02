Российские войска ответственны за нападение на изолятор в Еленовке

https://racurs.ua/n173297-rossiyskie-voyska-otvetstvenny-za-napadenie-na-izolyator-v-elenovke-isw.html

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За масове вбивство «азовців» в Оленівці відповідальна росія.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) доводять, що Кремль бреше, коли заявляє про причетність ЗСУ до удару по ізолятору, в якому перебувало 200 українських військових.

Супутникові та інші знімки з цього місця показують, що в результаті нападу була пошкоджена тільки одна будівля. Стіни цієї будівлі не були зруйновані. Навколо не залишилося вирв від снарядів, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнація в’язниці була результатом або точкового удару або закладеної всередині запальної чи вибухової речовини, — про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни.

Про те, що росія вдарила по колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області із термобаричної зброї, повідомили Київ й міжнародні експерти, заявив в офірі телемарафону 1 серпня генеральний прокурор України Андрій Костін.

Це, беззаперечно, не ракетний обстріл — у цьому вони [експерти] переконані, — заявив Костін.

Нагадаємо, що російська пропаганда заявила про нібито підрив українськими військами будівлі ракетними системами типу HIMARS.

Термобаричні боєприпаси є одними з найбільш ефективних в умовах укріплених районів та боїв у місті. Вони мають надзвичайну руйнівну силу, яка формується завдяки високій температурі «вогняної хмари» та надлишковому тиску.

У ніч на 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.

Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників.

Родичі «азовців» заявили про повну бездіяльність ООН і Червоний Хрест щодо полонених з «Азовсталі». Вони вимагатимуть відставки голови Міжнародного комітету Червоного Хреста і вже займаються підготовкою документів для цього.