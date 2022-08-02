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Ракурс
Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, выжигая города Луганщины

Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, выжигая города Луганщины (ФОТО)

2 авг 2022, 09:32
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У Луганській області ЗСУ відбивають спроби росіян просунутися у напрямку Бахмута.





Окупанти зосередили основні сили Бахмутському напрямі. Але шлях до міста проходить через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, випалюючи міста Луганщини

У росіян порушено морально-психологічний стан через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. З отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як учора у Первомайську. Або знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім того, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх численних атак, — зазначив Гайдай.

Минулої доби відбито сім спроб наступу. У цих напрямах противник змушений був відійти.

Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, випалюючи міста Луганщини

За 1 серпня ворог завдав два потужних ракетних удари — загалом випущено вісім ракет — чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки.

Окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку, випалюючи міста Луганщини

Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ, — розповів голова ОВА.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії", йдеться у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ за 2 серпня.

Источник: Ракурс


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