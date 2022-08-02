Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении, выжигая города Луганщины

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У Луганській області ЗСУ відбивають спроби росіян просунутися у напрямку Бахмута.

Окупанти зосередили основні сили Бахмутському напрямі. Але шлях до міста проходить через міцну оборону ЗСУ на Луганській землі, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У росіян порушено морально-психологічний стан через те, що їх наступ не має очікуваного успіху. З отриманням ЗСУ далекобійної артилерії окупантам тепер важко засинати, бо можна не побачити світанку. Як учора у Первомайську. Або знайти лише попіл замість складу зі зброєю. Крім того, вони щодня втрачають бійців та техніку під час своїх численних атак, — зазначив Гайдай.

Минулої доби відбито сім спроб наступу. У цих напрямах противник змушений був відійти.

За 1 серпня ворог завдав два потужних ракетних удари — загалом випущено вісім ракет — чотири авіаудари по населених пунктах. Сім разів росіяни використовували артилерійську підтримку, ще двічі використовували міномети, залучали танки.

Після декількох годин артилерійського впливу окупанти кидаються у наступ, — розповів голова ОВА.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії", йдеться у ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ за 2 серпня.