«Азов» прокомментировал признание полка «террористической организацией» в рф. Фото:

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Ракурс

Полк «Азов» прокоментував рішення верховного суду рф визнати його так «терористичною організацією».

Військові наголосили, що після публічної страти військовополонених полку «Азов» в Оленівці, країна-агресор шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Саме тому російський суд приплів сюди «терористичну організацію». Про це 2 липня повідомляється в Telegram-каналі «Азов — Маріуполь».

Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав «мочить в сортирах», підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди, — заявили «азовці».

У полку закликали Сполучені Штати Америки та інші держави визнати російську федерацію державою-терористом. Зазначили, що ця країна вже багато років своїми діями доводить цей статус, бо російські армія та спецслужби постійно скоюють воєнні злочини.

Нагадаємо, 2 серпня Верховний суд росії визнав батальйон «Азов» «терористичною організацією» та заборонив його на території рф. Суддя заявив, що рішення потрібно виконати негайно та не чекати, поки воно набере чинності.