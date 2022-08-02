Іспанія передумала відправляти танки Leopard в Україну. Фото: goodfon.ru

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Військову допомогу у виді важких танків Україна не отримає від Іспанії.

Іспанський уряд вирішив не відправляти до України танки німецького виробництва Leopard. Таке рішення ухвалене тому, що ця техніка перебуває в абсолютно незадовільному стані, бо багато років не використовувалася. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard, які багато років не використовувалися, неможливо відправляти в Україну, тому що вони знаходяться в абсолютно несприятливому стані, — зазначила чиновник.

Роблес наголосила, що іспанські фахівці провели випробування «Леопардів», у ході яких з’ясувалося, що танки не можна використовувати. Тому їх вирішили не відправляти в Україну, «бо це буде ризик для людей».

Нагадаємо, Польща підготувала для України перші вісім самохідних гаубиць Krab із 60 законтрактованих Києвом. Крім того, зараз у Польщі завершуються чергові навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями, повідомляє Polskie Radio.

Джерело: El Mundo