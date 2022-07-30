Польща підготувала для України перші вісім гаубиць Krab - що відомо про ці САУ

https://racurs.ua/ua/n173224-polscha-pidgotuvala-dlya-ukrayiny-pershi-visim-gaubyc-krab-scho-vidomo-pro-ci-sau.html

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Польща підготувала для України перші вісім самохідних гаубиць Krab із 60 законтрактованих Києвом. У травні уряд Польщі безплатно передав ЗСУ 18 установок AHS Krab як військову допомогу.

Крім того, зараз у Польщі завершуються чергові навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями, повідомляє Polskie Radio.

Це імплементація міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.

Контракт вартістю понад три мільярди злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 KRAB та додаткових машин.

Перші 18 гаубиць KRAB були доставлені з Польщі в Україну — в рамках військової підтримки — в травні.

Це обладнання було передано з запасів польської армії.

Нагадаємо, для 155-міліметрових САУ KRAB українські військові отримали нові боєприпаси «OFd MKM» калібру 155-мм словацького виробництва. САУ Krab — це сучасна самохідна гаубиця калібру 155 мм, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Ця САУ сумісна з боєприпасами НАТО. Вона має польську ліцензійну башту від британської САУ AS-90 зі стволом калібру 155 мм і завдовжки у 52 калібри. Шасі установки — від САУ K9 Thunder виробництва південнокорейської компанії.

Першу САУ Krab виготовили у серпні 2015 року. Відбиття повномасштабної російської агресії 2022 року стало бойовим хрещенням даних САУ.

Так, за словами радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова отримані від Польщі САУ Krab дали можливість українським військовим стабілізувати ситуацію навколо Сєвєродонецька.