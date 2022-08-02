Зеленський закликав НАТО терміново надати ЗСУ зброю для контрнаступу. Фото: ОПУ

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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Співрозмовники обговорили експорт першої партії зерна після вторгнення росії в Україну та необхідність надання Збройним силам України важкої зброї не лише для відбиття ворожих атак, але й для проведення контрнаступів. Про це 2 серпня повідомила прес-служба Офісу президента.

Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн — членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу, — йдеться в повідомленні.

Глава держави поінформував очільника Північноатлантичного альянсу про те, що Україні необхідно отримати в максимально стислі терміни нелетальну військову допомогу в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО.

Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям. Також генсек НАТО висловив співчуття у зв’язку з убивством росією українських військовополонених в Оленівці.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна отримає від Північної Македонії танки Т-72, які ця країна планували в найближчі роки зняти з озброєння. Скільки саме танків передають ЗСУ зараз невідомо, проте відомо, що на озброєнні македонської армії була 31 машина цього типу.