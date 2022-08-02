Китай объявил о начале военных мероприятий вокруг Тайваня. Фото:

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Ракурс

Китайська Народна Республіка відреагувала на візит американського конгресмена Ненсі Пелосі до Тайваню.

У Пекіні анонсували військові навчання у шести районах навколо острова Тайвань. Навчання стартують сьогодні, 2 серпня й відбуватимуться до п’ятниці, 5 серпня. Бойові стрільби у Східно-Китайському морі триватимуть щодня 6.30 до 18:30. Адміністрації морської безпеки китайської провінції Чжецзян оприлюднила географічні координати зони навчань, попросивши кораблі, які не беруть участі у навчаннях, не заходити у зони.

А інформаційне агентство «Сіньхуа» повідомило, що з 4 серпня до 7 серпня 2022 року Народно-визвольна армія Китаю «проводитиме важливі військові навчання та навчальні заходи», включаючи тренування з бойовою стрільбою, у шести морських районах і повітряному просторі навколо Тайваню.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Китаю знову попередили США про наслідки візиту конгресмена Ненсі Пелосі до Тайваню.

Представник МЗС Чжао Ліцзянь заявив, що візит Пелосі на Тайвань «є грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, серйозним підривом суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, серйозною загрозою миру та стабільності в районі Тайванської протоки, а також серйозним підривом китайсько-американських відносин».

Дипломат закликав Сполучені Штати не розігрувати «тайванську карту» контролю над Китаєм.

Нагадаємо, 2 серпня літак спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибув до Тайваню, а візит американського чиновника супроводжувався напругою. Так, невідома кількість винищувачів Су-35 ВПС Китаю перетнули Тайванську протоку у напрямку острова. А з баз Японії курсом на Тайвань були підняті винищувачі Військово-повітряних сил США.