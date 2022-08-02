Российские подразделения имеют частичный успех на двух направлениях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n173320-vrag-imeet-chastichnyy-uspeh-na-dvuh-napravleniyah-genshtab-vsu.html

Ракурс

Повномасштабна збройна агресія росії проти України триває вже 160 добу.

На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстрілювати позицій українських військ з території рф. На Харківському напрямку росіяни обстріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Дементіївки, Протопопівки, Гусарівки, Чепіля, Питомника, Черкаських Тишок, Петрівки, Ртищівки, Старого Салтова, Скрипаїв, Соснівки, Циркунів та Світличного. Неподалік Верхнього Салтова ворог завдав авіаційного удару. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 2 серпня.

Зазначається, що росіяни намагалися покращити тактичне положення в напрямку Тернова — Байрак та зазнали невдачі.

На Слов’янському напрямку ворог гатив з різноманітної зброї в районах населених пунктів Курулька, Грушуваха, Дібрівне, Адамівка, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Василівка Перша та Хрестище. Завдав авіаудару біля Дібрівного. Поблизу Довгенького та Долини ЗСУ змусили відійти ворожі розвідувальні групи.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. А на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Донецького. Противник спробував наступати у напрямку Новолуганське — Івано-Дар'ївка, але отримав відсіч та відійшов.

На Бахмутському напрямку гатив з артилерії в районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровського, Веселого, Курдюмівки та Залізного. Ворог завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Покровського, Соледара, Бахмута та Кодеми. Армія України відбила спроби просування противника у напрямках Роти — Вершина, Володимирівка — Яковлівка, Клинове — Зайцеве та Покровське — Бахмут. Однак у Генштабі відзначили, що в напрямку Відродження — Кодема окремі підрозділи рф мають частковий успіх.

На Авдіївському напрямку росіяни обстрілювали та бомбили Авдіївку, Нетайлове, Нью-Йорк та Новобахмутівку. Намагалися штурмувати у напрямку Мінеральне — Авдіївка, але безуспішно. На напрямку Донецьк — Піски ворог має частковий успіх.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли біля Новомихайлівки, Павлівки, Залізничного, Кам’янського, Полтавки, Червоного, Новоандріївки та Мар’їнки. На Південнобузькому напрямку ворог обороняється й намагається відновити втрачене положення.

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України звільнили від російських ворогів ще сім населених пунктів на Херсонщині. Таким чином станом на 2 серпня в області деокуповані 53 населені пункти.