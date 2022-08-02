ЗСУ вибили росіян ще з семи населених пунктів на Херсонщині. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n173316-zsu-vybyly-rosiyan-sche-z-semy-naselenyh-punktiv-na-hersonschyni.html

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Збройні сили України звільнили від російських ворогів ще сім населених пунктів на Херсонщині.

Таким чином тепер в області деокуповані 53 населені пункти. Про це 2 серпня в ефірі національного телемарафону заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

Я вам скажу, що на сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування, — зазначив чиновник.

Нагадаємо, українські військові рекомендують евакуюватися жителям Херсонщини та небезпечних районів Миколаївщини. У Силах оборони півдня заявили, що ЗСУ найближчим часом зуміють на півдні відсунути ворога настільки, щоб обстріли, які росіяни завдають по інфраструктурі Миколаєва, припинилися.