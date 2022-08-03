На Славянском направлении ВСУ обезвредили разведгруппу рф - Генштаб

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Війна росії проти України триває. На Харківському, Авдіївському, Бахмутському напрямках Збройні сили України змусили воєнних злочинців рф відійти із втратами, а на Слов’янському напрямку ЗСУ знешкодили ворожу розвідувальну групу.

Як повідомляє 3 серпня Генеральний штаб ЗСУ, на Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове. Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка — Дементіївка, отримали відсіч та відійшли.

На Слов’янському напрямку розвідувальна група ворога намагалася вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявили і знешкодили.

На Донеччині ворог основні зусилля зосередив на Бахмутському напрямку. У бік Сіверська загарбники здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, воєнні злочинці рф обстрілювали райони населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне й завдали авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка — Яковлівка та Семигір’я — Кодема, — додали у Генштабі.

На напрямках Володимирівка — Соледар та Покровське — Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку Відродження — Кодема та Доломітне — Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції наших військ зі ствольної артилерії та вів повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя.

В Генштабі також вказали, що через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву рф, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.