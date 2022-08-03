Когда Украина разорвет дипотношения с беларусью лукашенко, указал Кулеба

https://racurs.ua/n173336-kogda-ukraina-razorvet-dipotnosheniya-s-belarusu-lukashenko-ukazal-kuleba.html

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Коли і за яких обставин Україна розірве дипломатичні відносини з білоруссю диктатора олександра лукашенка, вказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Зі слів головного дипломата України, якщо білоруська армія зайде на територію нашої держави, тоді відносини з мінськом необхідно розірвати.

У нас немає ілюзій щодо білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини, — заявив він «Укрінформу».

Кулеба сказав, що добре пам’ятає запевнення з мінська, що з території білорусі для України немає жодної загрози, а потім через білоруський кордон почався наступ на Київ; що росіяни регулярно завдають ударів по Україні з території білорусі.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що білорусь однозначно є співучасником злочину агресії проти України і «жодних виправдань їм немає і не буде».