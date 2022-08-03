Залп четырех HIMARS на передовой показали ВСУ

https://racurs.ua/n173345-zalp-chetyreh-himars-na-peredovoy-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Бойову роботу одразу чотирьох американських реактивних систем залпового вогню HIMARS на передовій показали на відео, яке 3 серпня ЗМІ опублікували в Телеграм.

Раніше повідомлялося, що представники командування США були здивовані, наскільки ефективно Збройні сили України застосували передані РСЗО HIMARS на півдні, руйнуючи мости та випалюючи десятки складів із боєприпасами та технікою. Нещодавно Україна отримала від США ще чотири HIMARSи. Таким чином, ЗСУ вже мають 16 установок HIMARS до нещодавно отриманих німецьких РСЗВ MARS II та установок M270.

РСЗО M142 HIMARS — американська реактивна артилерійська система (у залежності від снарядів, виконує роль РСЗВ або фронтової тактичної ракетної установки). Виробляється одним із підрозділів Lockheed Martin. Призначена для тактики «стріляй-і-тікай». Вантажівка HIMARS має масу 16 тонн, з яких п’ять ― корисне навантаження: несе шість снарядів для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Україна денацифікувала 41 тис. 350 окупантів.