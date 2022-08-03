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Залп восьми ракет по Украине стоил Москве почти 100 млн долларов

Залп восьми ракет по Украине стоил москве почти 100 млн долларов

3 авг 2022, 16:21
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Запуск 2 серпня окупантами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував росії майже 100 млн дол.





Журналісти Forbes Ukraine порахували, що вартість ракети Х-101, яку використала армія рф у вівторок, становить 13 млн дол. Таким чином росіяни, випустили по Україні крилатих ракет лише за вчорашній день на 91 млн дол.

Вартість інших російських ракет така: «Калібр» — 6,5 млн дол., «Іскандер» — 3 млн дол., «Онікс» — 1,25 млн дол., Х-22 — 1 млн дол., «Точка-У» — 0,3 млн дол.

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Твіттер, що путін своєю злочинною війною прирікає росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.

Чи не час росіянам припинити маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання? — констатували в українському МЗС.

Нагадаємо, увечері 2 серпня армія рф випустила по Україні з Каспійського моря вісім ракет. Сім з них збила українська ППО. одна влучила у військовий об'єкт поблизу Радехова на Львівщині. Обійшлося без жертв.

Источник: Ракурс


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