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Бідне, бо дурне - залп восьми ракет по Україні коштував москві майже 100 млн доларів

Бідне, бо дурне — залп восьми ракет по Україні коштував москві майже 100 млн доларів

3 сер 2022, 16:21
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Запуск 2 серпня окупантами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував росії майже 100 млн дол.





Журналісти Forbes Ukraine порахували, що вартість ракети Х-101, яку використала армія рф у вівторок, становить 13 млн дол. Таким чином росіяни, випустили по Україні крилатих ракет лише за вчорашній день на 91 млн дол.

Вартість інших російських ракет така: «Калібр» — 6,5 млн дол., «Іскандер» — 3 млн дол., «Онікс» — 1,25 млн дол., Х-22 — 1 млн дол., «Точка-У» — 0,3 млн дол.

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Твіттер, що путін своєю злочинною війною прирікає росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.

Чи не час росіянам припинити маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання? — констатували в українському МЗС.

Нагадаємо, увечері 2 серпня армія рф випустила по Україні з Каспійського моря вісім ракет. Сім з них збила українська ППО. одна влучила у військовий об'єкт поблизу Радехова на Львівщині. Обійшлося без жертв.

Джерело: Ракурс


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