Запуск 2 серпня окупантами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував росії майже 100 млн дол.

Журналісти Forbes Ukraine порахували, що вартість ракети Х-101, яку використала армія рф у вівторок, становить 13 млн дол. Таким чином росіяни, випустили по Україні крилатих ракет лише за вчорашній день на 91 млн дол.

Вартість інших російських ракет така: «Калібр» — 6,5 млн дол., «Іскандер» — 3 млн дол., «Онікс» — 1,25 млн дол., Х-22 — 1 млн дол., «Точка-У» — 0,3 млн дол.

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Твіттер, що путін своєю злочинною війною прирікає росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.

Yesterday alone, Russia attacked Ukraine with missiles worth of $100 million. Putin consigns Russia to poverty with his criminal war, instead of investing in its future. Isn’t it time for Russians to stop marching with portraits of their corrupt leader and start asking questions?