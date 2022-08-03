Бідне, бо дурне - залп восьми ракет по Україні коштував москві майже 100 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n173347-bidne-bo-durne-zalp-vosmy-raket-po-ukrayini-koshtuvav-moskvi-mayje-100-mln-dolariv.html

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Запуск 2 серпня окупантами восьми ракет типу Х-101 (Х-555) по Україні коштував росії майже 100 млн дол.

Журналісти Forbes Ukraine порахували, що вартість ракети Х-101, яку використала армія рф у вівторок, становить 13 млн дол. Таким чином росіяни, випустили по Україні крилатих ракет лише за вчорашній день на 91 млн дол.

Вартість інших російських ракет така: «Калібр» — 6,5 млн дол., «Іскандер» — 3 млн дол., «Онікс» — 1,25 млн дол., Х-22 — 1 млн дол., «Точка-У» — 0,3 млн дол.

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у Твіттер, що путін своєю злочинною війною прирікає росію на злидні замість того, щоб інвестувати в її майбутнє.

Чи не час росіянам припинити маршувати з портретами свого корумпованого лідера і почати ставити запитання? — констатували в українському МЗС.

Yesterday alone, Russia attacked Ukraine with missiles worth of $100 million. Putin consigns Russia to poverty with his criminal war, instead of investing in its future. Isn’t it time for Russians to stop marching with portraits of their corrupt leader and start asking questions? — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 3, 2022

Нагадаємо, увечері 2 серпня армія рф випустила по Україні з Каспійського моря вісім ракет. Сім з них збила українська ППО. одна влучила у військовий об'єкт поблизу Радехова на Львівщині. Обійшлося без жертв.