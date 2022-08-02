росія вдарила ракетами по Львівщині. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація завдала ракетного удару по Україні у вівторок, 2 серпня.

Запуск ракет х-101 здійснив стратегічний бомбардувальник Ту-95мс із акваторії Каспійського моря. Вибух прогримів, зокрема, на Львівщині. Про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Facebook.

Зазначається, що приліт зафіксований в Червоноградському районі на Львівщині. Оперативні служби виїхали на місце вибуху.

Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом, — йдеться у повідомленні.

Крім того, гарно спрацювали українські військові-зенітники над Вінниччиною. Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив у Telegram, що 2 серпня у небі над Вінницькою областю сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.

А на Миколаївщині сьогодні під час повітряної тривоги ППО збила чотири ракети. Це були ракети типу Х (Х-101, Х-555).

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 2 серпня сім із восьми ворожих ракет було збито протиповітряною обороною. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, одну збив винищувач. На Львівщині зафіксовано влучання у зенітний ракетний комплекс.

Нагадаємо, 31 липня російські окупанти завдали масового ракетного удару по Миколаєву. По місту випустили 12 ракет, ще дві збили системи ППО. Вранці було 12 ракет. Попередньо відомо, що росіяни стріляли по обласному центру із зенітно-ракетних комплексів С-300. Були пошкоджені приватні об'єкти та навчальні заклади.