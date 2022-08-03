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Ракурс
Samsung переименует свои новые смартфоны из-за агрессии рф в Украине

Samsung переименует свои новые смартфоны из-за агрессии рф в Украине

3 авг 2022, 18:34
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Samsung перейменує свої нові складні смартфони Galaxy Z Fold 4 та Galaxy Z Flip 4.





Південнокорейський технологічний гігант відмовиться від літери Z у назвах, щоб не асоціювати бренд із війною в Україні.

Про це повідомляє видання TechRadar.

Видання нагадує, що літеру Z використовують російські війська для маркування військової техніки, яка бере участь у боях в Україні. За словами інсайдерів видання, компанія не хоче, щоб її продукція якимось чином асоціювалась із ситуацією в Україні.

Зазначимо, що компанія Samsung позначає лінійки своїх смартфонів певними літерами: Z — складні пристрої, S — флагманські, A — бюджетні.

Источник: Ракурс


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