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Ракурс
В Нью-Йорке красного путина посадили на танк

В Нью-Йорке красного путина посадили на танк (ФОТО)

3 авг 2022, 18:24
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У Центральному парку Нью-Йорка з’явилася червона статуя володимира путіна. Президента рф при цьому посадили на танк.





У вівторок, 2 серпня, журналісти Reuters сфотографували, як діти на ігровому майданчику розбризкували статую з водяних пістолетів, а також сиплять на голову путіна пісок.

Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

Статуя є роботою французького художника Джеймса Коломіни, який відомий тим, що використовує червоні статуї та розміщує їх у неоголошений спосіб.

Статую путіна раніше вже бачили в паризькому Люксембурзькому саду.

Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

Я вважаю, що це хороший спосіб висловити свою думку та показати світові, що є багато людей, незадоволених тим, що відбувається, — сказала Reuters місцева мешканка Меріхам Якуб.

Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

Источник: Ракурс


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