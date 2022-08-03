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Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters
У Нью-Йорку червоного путіна посадили на танк (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173352-u-nu-yorku-chervonogo-putina-posadyly-na-tank-foto.htmlРакурс
У Центральному парку Нью-Йорка з’явилася червона статуя володимира путіна. Президента рф при цьому посадили на танк.
У вівторок, 2 серпня, журналісти Reuters сфотографували, як діти на ігровому майданчику розбризкували статую з водяних пістолетів, а також сиплять на голову путіна пісок.
Статуя є роботою французького художника Джеймса Коломіни, який відомий тим, що використовує червоні статуї та розміщує їх у неоголошений спосіб.
Статую путіна раніше вже бачили в паризькому Люксембурзькому саду.
Я вважаю, що це хороший спосіб висловити свою думку та показати світові, що є багато людей, незадоволених тим, що відбувається, — сказала Reuters місцева мешканка Меріхам Якуб.
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