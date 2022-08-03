Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

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У Центральному парку Нью-Йорка з’явилася червона статуя володимира путіна. Президента рф при цьому посадили на танк.

У вівторок, 2 серпня, журналісти Reuters сфотографували, як діти на ігровому майданчику розбризкували статую з водяних пістолетів, а також сиплять на голову путіна пісок.

Статуя є роботою французького художника Джеймса Коломіни, який відомий тим, що використовує червоні статуї та розміщує їх у неоголошений спосіб.

Статую путіна раніше вже бачили в паризькому Люксембурзькому саду.