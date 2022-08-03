Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

У Нью-Йорку червоного путіна посадили на танк (ФОТО)

3 сер 2022, 18:24
999

У Центральному парку Нью-Йорка з’явилася червона статуя володимира путіна. Президента рф при цьому посадили на танк.





У вівторок, 2 серпня, журналісти Reuters сфотографували, як діти на ігровому майданчику розбризкували статую з водяних пістолетів, а також сиплять на голову путіна пісок.

Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

Статуя є роботою французького художника Джеймса Коломіни, який відомий тим, що використовує червоні статуї та розміщує їх у неоголошений спосіб.

Статую путіна раніше вже бачили в паризькому Люксембурзькому саду.

Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

Я вважаю, що це хороший спосіб висловити свою думку та показати світові, що є багато людей, незадоволених тим, що відбувається, — сказала Reuters місцева мешканка Меріхам Якуб.

Дитина цілиться водяним пістолетом у статую путіна, який катається на танку, авторства французького художника Джеймса Коломіни на дитячому майданчику в Центральному парку Нью-Йорка, фото - Reuters

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів