Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Шмыгаль подписал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донбасса

Шмыгаль подписал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донбасса

3 авг 2022, 20:11
999

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донецької області.





Документ оприлюднили на сайті Кабміну 3 серпня.

Причина евакуації — руйнація газогонів у регіоні і неможливість його опалювати у зимовий період.

Вивозити людей з Донбасу мають намір до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької області.

Раніше у Києві заявляли про необхідність обов’язкової евакуації з непідконтрольних регіонів. Однією з причин цього в уряді називали відсутність опалення та газу у багатьох районах, які дотичні до бойових дій або окуповані російським воєнними злочинцями.

Тим часом на Рівненщині готують план евакуації населення на випадок вторгнення з території Білорусі — у територіальних громадах створять евакуаційні пункти, першочергово вивозитимуть людей із прикордонних Сарненського та Варашського районів, зазначили у Рівненській ОВА.

У разі загрози необхідності евакуації місцевих мешканців оперативно поінформують.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров