Шмигаль підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини

https://racurs.ua/ua/n173358-shmygal-pidpysav-rozporyadjennya-pro-obov-yazkovu-evakuaciu-naselennya-donechchyny.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донецької області.

Документ оприлюднили на сайті Кабміну 3 серпня.

Причина евакуації — руйнація газогонів у регіоні і неможливість його опалювати у зимовий період.

Вивозити людей з Донбасу мають намір до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької області.

Раніше у Києві заявляли про необхідність обов’язкової евакуації з непідконтрольних регіонів. Однією з причин цього в уряді називали відсутність опалення та газу у багатьох районах, які дотичні до бойових дій або окуповані російським воєнними злочинцями.

Тим часом на Рівненщині готують план евакуації населення на випадок вторгнення з території Білорусі — у територіальних громадах створять евакуаційні пункти, першочергово вивозитимуть людей із прикордонних Сарненського та Варашського районів, зазначили у Рівненській ОВА.

У разі загрози необхідності евакуації місцевих мешканців оперативно поінформують.