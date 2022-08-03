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Шмигаль підписав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини
Шмигаль підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донеччиниhttps://racurs.ua/ua/n173358-shmygal-pidpysav-rozporyadjennya-pro-obov-yazkovu-evakuaciu-naselennya-donechchyny.htmlРакурс
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донецької області.
Документ оприлюднили на сайті Кабміну 3 серпня.
Причина евакуації — руйнація газогонів у регіоні і неможливість його опалювати у зимовий період.
Вивозити людей з Донбасу мають намір до безпечних районів Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької області.
Раніше у Києві заявляли про необхідність обов’язкової евакуації з непідконтрольних регіонів. Однією з причин цього в уряді називали відсутність опалення та газу у багатьох районах, які дотичні до бойових дій або окуповані російським воєнними злочинцями.
Тим часом на Рівненщині готують план евакуації населення на випадок вторгнення з території Білорусі — у територіальних громадах створять евакуаційні пункти, першочергово вивозитимуть людей із прикордонних Сарненського та Варашського районів, зазначили у Рівненській ОВА.
У разі загрози необхідності евакуації місцевих мешканців оперативно поінформують.
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