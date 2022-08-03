Судді лукашенка визнали екстремістськими соцмережі Арестовича

https://racurs.ua/ua/n173357-suddi-lukashenka-vyznaly-ekstremistskymy-socmereji-arestovycha.html

Ракурс

Влада білорусі визнала екстремістськими сторінки в соцмережах та ютуб-канал радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича.

Таке рішення суд Могильова ухвалив ще 27 липня, повідомляє «Медіазона» з посиланням на повідомлення суду.

Екстремістськими визнали youtube-канал Alexey Arestovych, сторінку alexey. arestovich в Інстаграм, фейсбук-акаунт «Олексій Арестович» та телеграм-канали Arestovich/Official та Arestovich | Олексій Арестович.

В Арестовича 3 серпня — день народження. Йому виповнилося 47 років. Від початку великої війни росії з Україною радник Андрія Єрмака став надзвичайно публічною особою — він щодня коментує події війни у своїх соцмережах, кількість підписників у яких різко зросла.