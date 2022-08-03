Азербайджан повідомив про удари з повітря і взяття кількох висот у Нагірному Карабаху

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Азербайджан 3 серпня почав вимагати повної демілітаризації вірменських сил у Карабаху, повного виведення вірменських військ та роззброєння незаконних вірменських збройних формувань.

Баку повідомило, що армія Азербайджану провела операцію «Відплата в Карабаху та взяла під контроль ряд висот.

Міноборони країни повідомляє, що було знищено «кілька бойових позицій вірменських озброєних формувань».

Демілітаризація цих територій та повне виведення вірменських озброєних елементів абсолютно неминучі, — заявило Міноборони і показало нібито кадри ударів з повітря по військовій частині в населеному пункті Верхній Оратаг.

Внаслідок операції «Відплата» знищено та поранено живу силу вірменських військ (двоє убитих і 14 поранених), а також знищено кілька гаубиць Д-30, військові транспортні засоби та велику кількість боєприпасів, заявили в Баку.

Азербайджанська сторона стверджує, що вдалася до активних дій через те, що вранці 3 серпня «незаконні вірменські збройні угруповання в районі розміщення миротворчого контингенту росії» вчинили «акт терористичного саботажу», що призвів до загибелі азербайджанського військового.

Крім того, вірменські збройні формування нібито спробували захопити декілька нових позицій та закріпитися на них.

Загострення ситуації в Нагірному Карабаху почалося 1 серпня. У невизнаній республіці, яка контролюється Єреваном, азербайджанські підрозділи спробували перетнути лінію зіткнення.

За даними так званого «міноборони» Нагірно-Карабаської республіки, азербайджанські підрозділи застосували ударні безпілотники. Тоді загинув один, отримали поранення восьмеро військовослужбовців.

У 2020 році Нагірний Карабах був у центрі шеститижневої війни, яка забрала життя понад 6,5 тис. людей. Загострення закінчилося угодою про припинення вогню за посередництва рф. Вірменія передала Баку частину територій, які контролювала з початку 1990-х. росія спрямувала 2 тис. своїх «миротворців» для нагляду за перемир’ям.