На Донбасі ліквідовано зрадницю Корсу - екс-підполковник МВС керувала розрахунками російських РСЗО

https://racurs.ua/ua/n173355-na-donbasi-znyschyly-zradnycu-korsu-eks-pidpolkovnyk-mvs-ubyvala-cyvilnyh-z-gradiv.html

Ракурс

На Донбасі ліквідували командира ракетного дивізіону так званої армії днр Ольгу Качуру (Корсу).

У 2014 році Качула перейшла на сторону росії, командувала дивізіоном РСЗВ «Град».

Відтоді вона була активною учасницею терористичної діяльності в днр та лнр, безпосередньо керувала обстрілами позицій українських військових та мирних мешканців Донбасу.

4 січня цього року Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив Корсу до 12 років позбавлення волі.

Про загибель Качури заявив 3 серпня так званий гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько, повідомив журналіст Денис Казанський. Щоправда, він звернув увагу, що гауляйтер Приходько в пості про ліквідацію Качури виставив не її фото.