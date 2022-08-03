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На Донбасі ліквідовано зрадницю Корсу - екс-підполковник МВС керувала розрахунками російських РСЗО

На Донбасі знищили зрадницю Корсу — екс-підполковник МВС убивала цивільних з «Градів»

3 сер 2022, 19:07
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На Донбасі ліквідували командира ракетного дивізіону так званої армії днр Ольгу Качуру (Корсу).





У 2014 році Качула перейшла на сторону росії, командувала дивізіоном РСЗВ «Град».

Відтоді вона була активною учасницею терористичної діяльності в днр та лнр, безпосередньо керувала обстрілами позицій українських військових та мирних мешканців Донбасу.

4 січня цього року Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив Корсу до 12 років позбавлення волі.

Про загибель Качури заявив 3 серпня так званий гауляйтер окупованої Горлівки Іван Приходько, повідомив журналіст Денис Казанський. Щоправда, він звернув увагу, що гауляйтер Приходько в пості про ліквідацію Качури виставив не її фото.

Джерело: Ракурс


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