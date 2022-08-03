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Ракурс
Біля Бахмута армія рф штурмувала позиції ЗСУ на восьми напрямках, атака біля Пісок захлинулася

Біля Бахмута армія рф штурмувала позиції ЗСУ на восьми напрямках, атака біля Пісок захлинулася

3 сер 2022, 18:50
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Триває 161 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.





Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 3 серпня, на Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка — Яковлівка, Покровське — Бахмут, Володимирівка — Соледар, Відродження — Кодема, Відродження — Зайцеве, Семигір’я — Кодема та Доломітне — Семигір’я.

Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантами втрат та відкинули назад.

На Авдіївському напрямку противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки.

Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Василівка — Красногорівка, Мінеральне — Авдіївка та на напрямку Донецьк — Піски, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

На Південнобузькому напрямку противник вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов.

Джерело: Ракурс


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