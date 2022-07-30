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Ракурс
Україна оголошує обов’язкову евакуацію з підконтрольних населених пунктів Донбасу

Україна оголошує обов’язкову евакуацію з підконтрольних населених пунктів Донбасу

30 лип 2022, 18:19
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Україна оголошує обов’язкову евакуацію з підконтрольних населених пунктів Донецької області.





Це пов’язано з відсутністю газопостачання, належного електропостачання, через що неможливо буде забезпечити опалення області в зимовий період.

Одним словом — тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. Ст. 33 Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов’язкова. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти, — заявила 30 липня Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Відмовитися від обов’язкової евакуації можна буде лише у письмовій формі. Кабінетом міністрів створено Координаційний штаб, який очолила Ірина Верещук.

Загалом з Донецької області доведеться евакуювати як мінімум 200−220 тис. місцевих мешканців.

Джерело: Ракурс


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