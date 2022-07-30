Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина объявляет обязательную эвакуацию из подконтрольных населенных пунктов Донбасса

Украина объявляет обязательную эвакуацию из подконтрольных населенных пунктов Донбасса

30 июл 2022, 18:19
999

Україна оголошує обов’язкову евакуацію з підконтрольних населених пунктів Донецької області.





Це пов’язано з відсутністю газопостачання, належного електропостачання, через що неможливо буде забезпечити опалення області в зимовий період.

Одним словом — тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. Ст. 33 Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов’язкова. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти, — заявила 30 липня Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Відмовитися від обов’язкової евакуації можна буде лише у письмовій формі. Кабінетом міністрів створено Координаційний штаб, який очолила Ірина Верещук.

Загалом з Донецької області доведеться евакуювати як мінімум 200−220 тис. місцевих мешканців.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров