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Ракурс
Беженки из Украины имеют право ездить домой в Украину и возвращаться в ЕС – еврокомиссар

Беженки из Украины имеют право ездить домой в Украину и возвращаться в ЕС — еврокомиссар

4 авг 2022, 12:58
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У Єврокомісії наполягають, що українки, які отримали в одній з країн ЄС тимчасовий захист, мають право їздити додому в Україну і після того повертатися — як на короткий час, так і надовго, але з різними правилами.





Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповіла єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Вона підтвердила, що ЄК відомі випадки, коли українки після поїздки назад в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За її словами, ЄК налаштована розв’язувати ці проблеми і зараз збирає інформацію про подібні неузгодженості.

Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоби відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою, — наголошує Йоганссон.

Вона пояснила, що у разі повернення на тривалий час українки мають знятися з реєстрації в тій країні, де отримали тимчасовий захист, але не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно.

Отже, якщо ви скористалися тимчасовим захистом в ЄС, то маєте право з будь-якої причини поїхати додому і право повернутися до держави ЄС, у якій ви зупинилися. Навіть якщо до цього ви закривали свій статус тимчасового захисту. Якщо ви їдете від війни в Україні — двері ЄС для вас відкриті, — наголосила Йоганссон.

Источник: Ракурс


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