Біженки з України мають право їздити додому в Україну і повертатися до ЄС

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У Єврокомісії наполягають, що українки, які отримали в одній з країн ЄС тимчасовий захист, мають право їздити додому в Україну і після того повертатися — як на короткий час, так і надовго, але з різними правилами.

Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповіла єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Вона підтвердила, що ЄК відомі випадки, коли українки після поїздки назад в Україну мали проблеми з поверненням до країни, де отримали тимчасовий захист, а документи, видані деякими країнами, виявлялися недостатніми для прикордонників та для подорожей всередині ЄС.

За її словами, ЄК налаштована розв’язувати ці проблеми і зараз збирає інформацію про подібні неузгодженості.

Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоби відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою, — наголошує Йоганссон.

Вона пояснила, що у разі повернення на тривалий час українки мають знятися з реєстрації в тій країні, де отримали тимчасовий захист, але не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно.