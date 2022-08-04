Рашисти обстріляли зупинку в Торецьку, багато загиблих і поранених

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Восьмеро загиблих і четверо поранених — такі наслідки обстрілу Торецька на Донеччині, який стався об 11.00 у четвер, 4 серпня.

Серед чотирьох поранених — три дитини. За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей.

Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки, повідомив Павло Кириленко, голова Донецької ОВА.

Торецьк — місто на Донбасі поблизу окупованої у 2014 році Горлівки.

Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно, — закликав Кириленко.

Крім того, сьогодні уранці росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області.

Унаслідок нічного ракетного удару окупантів по Харкову пошкоджено підприємство. Крім того, утворилися дві вирви діаметром 7 і 8 м, — зазначила прокуратура області.

Окупанти із самого ранку обстріляли й громади Сумської області. Керівник ОВА Дмитро Живицький написав, що дісталося Шалигинській, Краснопільській та Новослобідській громадам. В останній були удари по приватних будинках — зайнялися пожежі.