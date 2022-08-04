Зеленский хочет лично поговорить с Си Цзиньпином

https://racurs.ua/n173387-zelenskiy-hochet-lichno-pogovorit-s-si-czinpinom.html

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Повномасштабну війну росії проти України хоче обговорити з главою Китаю Сі Цзіньпіном президент Володимир Зеленський.

Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном торік. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно, — сказав президент в інтервʼю The South China Morning Post.

Зі слів глави держави, він сподівався, що офіційний Пекін інакше ставитиметься до війни — досі він опирався засудженню росії за вторгнення. Зеленський наголосив, що прагне, аби Китай використав свій величезний політичний та економічний вплив на росію, щоб припинити бойові дії.

Це дуже потужна держава. Це потужна економіка… Тому може політично, економічно впливати на росію. І Китай є постійним членом Ради безпеки ООН, — нагадав президент.

Також він звернув увагу, що спровокована росією продовольча криза негативно відбивається на економіці Китаю, знижуючи його експорт.