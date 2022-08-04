Минобороны жестко отреагировало на скандальный отчет Amnesty International

https://racurs.ua/n173386-minoborony-jestko-otreagirovalo-na-skandalnyy-otchet-amnesty-international.html

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Міністерство оборони України відреагувало на скандальний звіт Amnesty International, у якому йдеться про те, що Збройні сили України розміщують зброю в житлових масивах. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вказала, що Київ відкритий до об'єктивної оцінки дій під час війни як російських військових, так і власної армії.

Маляр під час брифінгу 4 серпня наголосила, що звіт не враховує низку факторів війни росії проти України.

Без контексту, якщо ми говоримо про голі дії, об'єктивною оцінка не буде. Якщо такі факти є у міжнародних організацій, наші правоохоронні органи, готові з’ясовувати обставини. Такі дослідження не враховують низку факторів, те, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів. Поки ми чекатимемо російського ворога в полі, як це нам радять, росіяни займуть всі наші будинки, українські міста і села, — додала Маляр.

Вона нагадала, що українські правоохоронці та суди розслідували і виносили вироки військовим, які вчиняли злочини в зоні бойових дій.

Україна продовжує політику відкритості та об'єктивного підходу до юридичної оцінки дій, як агресора, так і дій наших військових, які ведуть оборонні заходи. Я нагадаю, що війна в Україні триває з 2014 року і з того часу Україна сама звернулася до Міжнародного кримінального суду і дозволила юрисдикцію МКС на своїй території, щоб розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. На відміну від росії, яка навпаки закриває всі свої злочини від міжнародної спільноти і не виконує рішення Європейського суду з прав людини, — зазначила Маляр.

У Міноборони наголосили, що ЗСУ обороняються і за принципом досягнення найбільшої ефективності відбувається розміщення підрозділів ППО для прикриття неба над населеними пунктами.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков назвав звіт Amnesty International «свідченням втрати адекватності».

Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям росії як держави-терориста — це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували, — заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт «Українська військова тактика ставить під загрозу мирне населення». У ньому зокрема ідеться, що військові базуються в житлових масивах, школах і лікарнях.