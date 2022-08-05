россия грозит высадкой десанта с Черного моря. Фото:

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Країна-агресор російська федерація загрожує висадкою ворожого десанту з Чорного моря.

В акваторіях Чорного моря маневрують дев’ять бойових кораблів та катерів російського флоту. До запуску 20 крилатих ракет «Калібр» готові два надводних та один надводний носії. А два великі десантні кораблі рф «продовжують тримати тонус загрози висадки морського десанту». Про це 5 серпня повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Також у командуванні зазначили, що ЗСУ знищили три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області. Українські літаки атакували склади ворожого озброєння і техніки в Херсонському та Каховському районах, а вертолітна пара розбила російський опорний пункт в Миколаївській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили чотири зенітно-ракетні комплекси С-300, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», а також дев’ять автомобілів.

Нагадаємо, 4 серпня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Збройні сили України поцілили у склад боєприпасів армії воєнних злочинців росії, який розташовувався у Новій Каховці.