россия обстреляла Днепропетровщину. Фото: Валентин Резниченко

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Російські загарбники продовжують знищувати українські міста та села.

Уночі 5 серпня окупанти накрили вогнем Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. По Нікополю ворог випусти із реактивної системи «Град» 40 снарядів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені 10 приватних будинків та господарських споруд. А на місцевому підприємстві згоріли автобус та кілька машин. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ворожа ракета X-59 вдарила по Мирівській громаді. Зафіксовано руйнування житла, з ладу виведений газовід. Криворізький район ворог обстрілював із «Ураганів» та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

Крім того, 4 серпня ввечері окупанти обстріляли з артилерії Салтівський, Шевченківський та Індустріальний райони Харкова. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих. А міський голова Харкова повідомляв про потужний обстріл Павлового поля в Шевченківському районі.

Нагадаємо, 4 серпня росія випустила з території Криму протикорабельну ракету «Онікс», яка розірвалася в повітрі на підльоті до суходолу.