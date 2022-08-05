Российский корабль «Василий Быков». Фото: livejournal.com

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Російський військовий корабель 5 серпня загорівся у Чорному морі.

Вороже судно раптово задиміло біля тимчасово окупованого Севастополя. Спочатку корабель випустив димові приманки, а потім судно огорнули клуби чорного диму. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Telegram.

Є надія, що це корити поповнить ряди підводного флоту москалів. Тримаймо кулачки і стежимо за розвитком подій, — зазначили в Страткомі.

Наразі невідомо, чому горить російський військовий корабель.

ЗМІ повідомляють, що за попередньою інформацією горить патрульний корабель проекту 22160 типу «Василь Биков». За інформацією «Вікіпедії», цей корабель був закладений 26 лютого 2014 року на Зеленодольську в Татарстані, а спущений на воду 28 серпня 2017 року. Згодом увійшов до складу чорноморського флоту росії.

«Василь Биков» разом із вже потопленим крейсером «Москва» брав участь в атаці на острів Зміїний в перший день російского вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 17 червня у Військово-морських силах України повідомили, що вразили американською ракетою «Гарпун» російський буксир «васілій бех» із зенітно-ракетним комплексом «Тор» на борту.