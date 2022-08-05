Более 700 украинских детей ранила и покалечила россия. Фото:

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Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну призвело до загибелі та поранень багатьох українських дітей.

З 24 лютого по 5 серпня внаслідок дій окупантів загинуло щонайменше 359 дітей, а ще 700 неповнолітніх дістали поранення. Однак ці дані ще не остаточні, бо триває встановлення кількості поранених і загиблих у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Про це 5 серпня повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що 4 серпня внаслідок обстрілу ворогом зупинок громадського транспорту в центрі Торецька Донецької області поранення отримали троє дітей віком від 8 до 15 років. Також стало відомо про загибель 14-річного хлопчика на початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів Маріуполя. А на території Донеччини поранення дістали ще четверо неповнолітніх. Це стало відомо, коли правоохоронці фіксували російські воєнні злочини.

В Офісі генпрокурора додали, що найбільше дітей постраждало в Донецькій (371), Харківській (194), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (57), Херсонській (54) та Запорізькій (40) областях.

Російські ракетні атаки та бомбардування призвели до пошкодження 2 тис. 211 закладів освіти, з них 230 були зруйновані вщент.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня російські агресори завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області. Були пошкоджені вісім приватних будинків, а в одному з них мирно спали шестеро дітей.