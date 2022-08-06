Рашисты ударили ракетами по Николаеву, есть тяжело раненые

Россияне снова обстреляли Николаев, фото: «Рамблер»

https://racurs.ua/n173442-rashisty-udarili-raketami-po-nikolaevu-est-tyajelo-ranenye.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 серпня, вранці знову завдали ракетних ударів по Миколаєву.

В результаті двоє цивільних осіб отримали важкі поранення, також були пошкоджені житлові будівлі. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Миколаївської ОВА.

Зазначається, що ракетного удару було завдано близько 3.30.

До цього, вдень 5 серпня, рашисти обстріляли житлові квартали Корабельного району міста, внаслідок чого одна людина загинула, ще 21 отримала поранення (серед них 13-річний підліток).

В результаті обстрілу 5 серпня пошкоджено 21 приватний будинок:

у 17 з них є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад;

у чотирьох приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу.

Крім того, у п’яти багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.

Також рашисти вранці 6 серпня обстріляли Баштанський район Миколаївської області — орієнтовно о 4.30 були обстріли поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина.